Śmierć w Tłuszczu. Koszmar na prostej drodze

Okazało się, że we wraku pojazdu znajdowały się dwie osoby dorosłe i małe dziecko. Jako pierwsi poszkodowanych na zewnątrz wydobyli świadkowie, następnie ratownicy przystąpili do interwencji medycznej. Młoda kobieta i jej 2-letni synek doznali obrażeń niezagrażających ich życiu i z ogólnymi potłuczeniami trafili do szpitali w Warszawie i Wyszkowie.