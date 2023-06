Dąbrówka. Dziecko wypadło z okna. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy

Chłopcu została udzieloną pierwsza pomoc, a następnie został on przetransportowany drogą powietrzną do warszawskiego szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że dziecko doznało ogólnych potłuczeń i złamania nogi. W czasie zdarzenia przebywało w domu pod opieką osób dorosłych. Dalsze szczegóły tego co się stało będzie teraz ustalać policja.