Uderzył w tył naczepy. Samochód roztrzaskany. Kierowca walczy o życie

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło we wtorek, 5 listopada, na autostradzie A1 w Mykanowie. 26-letni kierujący BMW uderzył na tył naczepy ciężarówki, a następnie uderzył w bariery. Kierujący w ciężkim stanie trafił do szpitala.