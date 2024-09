Opole w gotowości. Wielka woda coraz bliżej

Wszystko pod kontrolą

Na bieżąco sprawdzany jest stan wpustów drogowych (także pod wiaduktami). Kratki były sukcesywnie czyszczone, jednak intensywne opady deszczu mogą sprawić, że nie będą one w stanie przyjąć tak dużej ilości wody, która także będzie nanosić m.in liście, gałęzie itp. Jeśli będzie dochodziło do zatykania wpustów, wówczas będą one czyszczone, jednak należy pamiętać, że nie da się tego zrobić jednocześnie. Dlatego prośba do mieszkańców, którzy zobaczą, zapchaną kratkę w swoim sąsiedztwie o zebranie z niej liści, gałęzi tak aby ułatwić odpływ wody.