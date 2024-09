12-latek podpalił siano. Sprawa trafi do sądu

Konsekwencje prawne

Sprawa 12-latka zostanie teraz przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Złotowie, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla chłopca. Policja apeluje do rodziców oraz opiekunów o zwracanie uwagi na to, co robią dzieci, zwłaszcza gdy mają dostęp do potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, jak zapalniczki czy zapałki.