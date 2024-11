Matiz wbił się w drzewo. Samochód spłonął

W czwartek przed godziną 9.00 rano doszło do poważnego wypadku na drodze wojewódzkiej 190. Matiz wjechał w drzewo, doprowadzając do pożaru auta. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a druga z poważnymi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.