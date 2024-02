Wrocław w ogniu protestów. Niespodziewana reakcja mieszkańców

- Brak kontroli nad importem zboża z Ukrainy - ok. Ale Zielony Ład jest akurat zadbaniem o dostarczanie zdrowej żywności, zmniejszeniem ilości pestycydów, dbaniem o dobrobyt zwierząt hodowlanych i ochronę środowiska. Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego to ma nam zaszkodzić? Te wszystkie głosy "oni walczą dla nas wszystkich, żebyśmy mieli co jeść"... Guzik prawda, walczą o to, żeby im się opłacało, chodzi tylko o pieniądze - uważa z kolei Agnieszka. - Czy właściciele pensjonatów w górach żądają od rządu dopłat, rekompensat za to, że jest ciepła zima bez śniegu i nie mają obłożenia? Ilu przedsiębiorców zbankrutowało przez covid, wzrost opłat, kosztów pracy? Tylko rolnicy tacy roszczeniowi i wszystko im się należy - dodaje.