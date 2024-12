Nie żyje dwóch uczniów. Szkoła reaguje na tragiczną śmierć 18‑latków

Karol i Mikołaj byli uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie. - To koledzy z klasy. Rano mieli jechać na kurs do Warszawy. Jechali na miejsce zbiórki - mówi portalowi tuwroclaw.com Beata Mazurek, dyrektor szkoły. W placówce ogłoszono żałobę. Psycholog rozmawia z uczniami. - To dla nas wszystkich trudny czas - podkreśla dyrektor.