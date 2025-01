Koszmar kobiet z Natolina powrócił. Mężczyzna nęka i napastuje

Prokuratura złożyła wniosek o przymusowe leczenie w poradni zdrowia psychicznego, ale sąd wciąż nie rozpatrzył sprawy. Tymczasem mężczyzna, który wcześniej złamał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, ponownie daje się we znaki mieszkańcom. Policja już w maju 2024 roku ostrzegała, że jego zachowanie eskaluje.

Zwraca uwagę, że problem ten dotyka również młodsze pokolenia: " Nie chcę, by moja nastoletnia córka padła ofiarą gwałtu . Dlaczego to my, kobiety, mamy uważać na tego pana, a nie nas się ochrania?"

– Tego pana trzeba przymusowo leczyć. On zaspokaja swoje dewiacje, ocierając się o kobiety bez ich zgody. Nazywajmy to po imieniu – pisze dalej pani Julia.

– On nie ma żadnych skrupułów. Gdy ktoś próbuje go zatrzymać, krzyczy, że to on jest ofiarą i próbuje manipulować ludźmi – dodaje pani Maria.