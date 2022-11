Wandal szedł deptakiem w Zielonej Górze i demolował. Po chwili został zatrzymany

Szedł deptakiem w Zielonej Górze i demolował

Natychmiastowe przesłuchanie mężczyzny było niemożliwe, ponieważ był pijany. Wydmuchał niemal 2,5 promila alkoholu. Zatrzymany mężczyzna to 38-letni zielonogórzanin. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany, przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania wyjaśnień. Za uszkodzenie mienia grozi mu kara do nawet 5 lat więzienia. Spowodowane przez 38-latka wyceniono wstępnie na ponad 8 tysięcy złotych.