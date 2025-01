Nagle wjechał w budynek na Ochocie. Wiadomo, co stało się z kierowcą

Do zajścia doszło przy ulicy Grójeckiej na wysokości numeru 194, około godziny 11:15.

Kierowca skręcił i nieprzytomny zjechał na prawą stronę w kierunku wjazdu na parking do budynku Grójecka 194. Tu przytarł autem ścianę wjazdową do garażu, uderzył w jedne drzwi i zatrzymał się na futrynie drzwi wjazdowych do garażu.