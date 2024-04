Lokale mieszkaniopodobne. Choroba XXI wieku?

Absolutny rekord w Warszawie?

A skoro już jesteśmy przy "modzie", przypomnijmy, skąd ona się wzięła. Pierwsze mikroapartamenty zawdzięczamy wcale nie słynącym z zamiłowania do minimalizmu Japończykom, ale… Amerykanom. Pierwsze "wyroby mieszkaniopodobne" powstały w Nowym Jorku na początku lat XXI w., kiedy burmistrzem miasta na kolejną dekadę został Michael Bloomberg. Ponieważ dynamicznie rozwijające się miasto wywindowało ceny mieszkań do absurdu, a i tak ich brakowało, wprowadził on prawo, które pozwalało na budowanie mieszkań mniejszych niż 40 metrów kwadratowych. Nie sądził chyba jednak, że doprowadzi to do takiego absurdu, że ludzie będą mieszkać na dosłownie kilku metrach kwadratowych.