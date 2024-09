Dom z drugiej ręki. "Kupujesz szybko, ale sprzedajesz długo"

Marta Sobieszek i Grzegorz Kumiszcza, projektanci wnętrz oraz właściciele studia projektowego Omnicreatio: Wszystko zależy od tego, dlaczego kupujemy taką nieruchomość. Jeśli po to, by ją wyremontować i sprzedać dalej z zyskiem - na pewno wiemy, na co zwrócić uwagę. Jeśli jednak kupujemy, bo nie stać nas, nie mamy czasu na zakup czy wybudowanie nowego, wolimy domy czy kamienice z duszą, zamiast nowoczesnych rozwiązań albo ze względu na lokalizację, żeby mieć bliżej do pracy, szkoły i tak dalej - wtedy powinniśmy się do tego przygotować. Pamiętając oczywiście o zachowaniu rozsądku, bo u nas w branży mówi się: "nieruchomość kupujesz szybko, ale sprzedajesz długo". Tymczasem to powinno się równoważyć. Od czego zacząć? Po pierwsze warto zastanowić się w ogóle, czy taki zakup ma sens.