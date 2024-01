Zaczęło się od słoików. Niezwykła akcja mieszkańców Kaniego

Z corocznego "Raportu o biedzie", jaki cyklicznie przygotowuje Stowarzyszenie Wiosna wynika, iż 1,8 mln Polaków nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Co więcej, ubóstwo dotyka coraz więcej osób, od ubiegłego roku przybyło ich ponad 40 tys. Jak wskazano, życie w skrajnej biedzie to konieczność przeżycia za 753,92 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 670,15 zł miesięcznie na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym. To oznacza, że dzienny budżet w takich domach wynosi niewiele ponad 20 zł.