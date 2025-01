Zaczęło się od "lajków". Stracił ponad 11 tys. zł

Pierwsze zadania polegały na klikaniu "lajków" pod kilkoma filmami , za co otrzymywał niewielkie kwoty. Pieniądze wpływały na jego konto bankowe za pośrednictwem przelewów ekspresowych. W sumie mężczyzna zrealizował kilka zleceń i zarobił łącznie ponad 500 zł .

Kolejne zadanie polegało na zarejestrowaniu konta na stronie internetowej i zakupie kryptowalut . 30-latek, zachęcony wcześniejszymi wpłatami, wykonał zadanie i zainwestował kolejne pieniądze. W zamian otrzymywał niewielkie prowizje. Oszuści posunęli się do kolejnych manipulacji, sugerując, że jedna z transakcji została przeprowadzona nieprawidłowo, a w celu "naprawienia" sytuacji , mężczyzna miał zapłacić dodatkowe 10 tys. zł.

Policja apeluje, by nie reagować na propozycje "łatwego zarobku" online, zwłaszcza takie, które są związane z inwestowaniem w kryptowaluty. Oszuści wykorzystują brak wiedzy potencjalnych ofiar, manipulując ich decyzjami i doprowadzając do utraty oszczędności. W przypadku otrzymania podobnej oferty, należy stanowczo zakończyć komunikację i unikać instalowania jakichkolwiek programów do zdalnej obsługi komputera.