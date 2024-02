Skandaliczne zachowanie na granicy. Izraelczyk zatrzymany w Polsce

Jak wyjaśniają śledczy, 39-latek został już przesłuchany. Przyznał się do winy i wyraził skruchę. Swoje zachowanie tłumaczył przedłużającym się oczekiwaniem na granicy. Obawiał się, że nie zdąży dojechać do Warszawy, na zaplanowany lot. Przeprosił za zaistniałą sytuację, zapewniał też, że nie był to objaw niechęci do narodu polskiego.