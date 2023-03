W centrum Zamościa zaatakowany został kolejny 16-latek. Był kopany na przystanku autobusowym

O sprawie poinformował radny Rady Miejskiej w Zamościu Rafał Zwolak. Do wsiadającego do autobusu chłopaka podszedł agresywny młody człowiek, zaczął go szarpać, uderzać i kopać. Podobnie jak w poprzednim przypadku, nikt nie zareagował. Świadkowie nie zrobili kompletnie nic, aby pomóc napadniętemu. Każdy czekał na rozwój wydarzeń, niektórzy nagrywali zdarzenie.