Ostatnia droga zabitego Eryka. Ksiądz wspomniał o marszu milczenia

Zabójstwo w centrum Zamościa

W sprawie pobicia Eryka, prokuratura postawiła zarzuty już czwartej osobie. Tak jak już pisaliśmy, w poniedziałek prokurator postawił zarzut 16-latce. Chodzi o pomocnictwo do udziału w pobiciu pokrzywdzonego. W ubiegłym tygodniu zarzuty usłyszeli trzej nastolatkowie. 16-letni Arkadiusz P. i Szymon J. odpowiedzą za udział w pobiciu, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei 17-letni Daniel G. usłyszał dwa zarzuty: udziału w pobiciu oraz zabójstwa. To on miał być najbardziej agresywny i według ustaleń śledczych, to on zadał kopnięcie w głowę, które skutkowało śmiercią. Chłopak został aresztowany, grozi mu do 25 lat więzienia.