Tragiczny finał wypadku na trasie Lublin – Bychawa. Kierujący skuterem zmarł z szpitalu

Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba pojazdy poruszały się w tym samym kierunku, w stronę Lublina. W pewnym momencie na wysokości stacji paliw doszło do zderzenia pojazdów. Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca suzuki chciał skręcić w lewo na stację paliw i nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy skutera, który go wyprzedzał. W wyniku tego doszło do zderzenia obu pojazdów.