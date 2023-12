Stawiają kontenery na granicy. Protestujący zapewniają, że nie odpuszczą

Zgodnie z zapowiedzią protestujących, na razie nie będzie rozszerzenia akcji. Jednak zapewnienia te dotyczą tylko okresu do 4 grudnia, do dnia posiedzenia Rady ds. Transportu Unii Europejskiej w tej sprawie. Jednak do protestu dołączyły się też organizacje transportowe z Węgier, Czech, Słowacji i Litwy. Kierowcy zrzeszeni w Unii Przewoźników Słowacji zdecydowali o blokadzie przejścia granicznego z Ukrainą Vyżne Nemeckie-Użhorod. To jedyne przejście w tym kraju przeznaczone dla pojazdów ciężarowych. Blokada rozpocznie się w piątek o godzinie 15. i potrwa do odwołania.