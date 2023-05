Przewoźnicy blokują kolejne przejście graniczne. Akcję organizują firmy z Lubelszczyzny

We wtorek 9 maja zaplanowano kolejną akcję protestacyjną przewoźników. Tym razem zebrali się oni w rejonie przejścia granicznego w Kukurykach, a dokładnie na drodze prowadzącej do terminalu w Koroszczynie. Przedstawiciele branży transportowej sprzeciwiają się bezczynności rządu wobec przejmowania rynku przez firmy z Białorusi i Ukrainy. Do tego dochodzi brak reakcji na złe traktowanie kierowców z Polski, co ma mieć miejsce na terenie Ukrainy. Mowa tu m.in. o bezpodstawnych nakładaniu na nich wysokich mandatów.