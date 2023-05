Nowa infrastruktura na miejskich cmentarzach. Powstało prawie 300 nisz urnowych

– Pochówki urnowe stają się coraz bardziej powszechne, a takiej budowli nie mieliśmy do tej pory w naszych zasobach komunalnych. Kolumbarium jest już po odbiorach i składamy zawiadomienie do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Kolejnym krokiem będzie udostępnianie nisz i podpisywanie umów z osobami zainteresowanymi wykupem. Jednocześnie przygotowujemy się do budowy kolejnych segmentów – mówi Janusz Semeniuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.