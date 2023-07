Nieszczęśliwy wypadek w trakcie zbioru wiśni. Sadownik w szpitalu

– Na miejscu policjanci ustalili, że w trakcie otrząsania wiśni 61-letni mężczyzna w nieznanych okolicznościach dostał się pod koło służącej do zbioru wiśni maszyny podpiętej do ciągnika. Z obrażeniami ciała śmigłowcem ratunkowym został przetransportowany do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – relacjonuje aspirant Katarzyna Bigos z opolskiej Policji.