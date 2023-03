Mieszkańcy wyrazili swoje zdanie. Większość nie chce, aby Puchaczów stał się miastem

Właśnie względy historyczne w przypadku Puchaczowa stały się głównym powodem do rozpoczęcia starań o odzyskanie praw miejskich. Radni zgodzili się na taki krok, więc kolejnym etapem było poznanie stanowiska mieszkańców w tej sprawie. Jeżeli większość z nich opowiedziałaby się na "tak", wówczas odpowiedni wniosek zostałby skierowany do zaopiniowania przez wojewodę lubelskiego, a następnie do ministerstwa.