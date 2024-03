Absurd na lubelskim parkingu. Niektóre kwoty włożono w woreczki

Portal Lublin112.pl postanowił zapytać operatora parkingu o tę kuriozalną sytuację. W mailu napisano: "W jakim celu firma wystawia te wezwania, skoro widać, że pojazd jest porzucony od długiego czasu? Czy Państwa firma ustaliła, czyj jest to pojazd i czy odpowiednie służby kontaktowały się z właścicielem auta? Jaki jest sens takich działań, przecież ewidentnie widać, na czym zależy firmie zarządzającej parkingiem, a no na tym, żeby nie usunąć tego pojazdu, który blokuje miejsce parkingowe, ale aby wystawić jak najwięcej wezwań do zapłaty. I ostatnie pytanie, czy Państwo ustalili, kiedy ten pojazd pojawił się na parkingu? Czy przed pojawieniem się parkomatów, czy już w momencie kiedy one były?"