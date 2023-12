Cicibór Duży ma powód do dumy. Przystanek zamieniony w perełkę

Tak też ostatnio stało się w miejscowości Cicibór Duży w powiecie bialskim. Za inicjatywą stoi rady gminy Biała Podlaska Mateusz Siwiec. Jak sam wyjaśnia, do działań zmotywowała go jedna z mieszkanek, wskazując na zaniedbany przystanek. Do działań wciągnął znajomego, który zajął się kwestią projektową. Paweł Cajgner z pracowni Cajgner Art odpowiada też za wykonanie prac.