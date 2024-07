Burze przetoczyły się przez Lubelszczyznę. Padło 8 krów

Tylko rano strażacy interweniowali ok. 70 razy. Wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew i konarów, a także zabezpieczania uszkodzonych dachów. Oprócz tego wypompowywali wodę, tam gdzie doszło do podtopień. Zgłoszenia dotyczyły również uszkodzonych fragmentów sieci energetycznej. Służby interweniowały na terenie powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i puławskiego, a także na terenie powiatu lubartowskiego i bialskiego.