Będzie kolejny protest przeciwko CPK. Mieszkańcy chcą, aby linię kolejową skierować do Chełma

Radni przyjęli w tej sprawie stanowisko, które skierowane zostało do rządu. Wskazują w nim, że zamiast przez Krasnystaw, gdzie mieszkańcy nie chcą kolei szybkiej prędkości, powinna ona zostać skierowana do Chełma. Korzyści z takiego rozwiązania ma być kilka. Mowa zarówno o względach społecznych, jak i finansowych. Tory do Chełma już są, potrzebna byłaby jedynie ich modernizacja, aby dostosować je do prędkości 250 km/h.