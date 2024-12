Wypłaciła sobie 6 mln zł "ekstra pensji". W firmie zorientowali się po czasie

Po otrzymaniu zgłoszenia, zebraniem materiału dowodowego w tej sprawie zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zabrzańskiej komendy. Kobieta usłyszała już zarzut dotyczący oszustwa, za co grozi jej kara do 8 lat więzienia. W trakcie przesłuchania przyznała się do zarzucanego czynu.