Dziadek głodzonej Helenki broni rodziców. "To wszystko z miłości"

Dziadek opowiada, że Magdalena J. była na diecie sokowej już w ciąży. Po narodzinach Helenki, dziewczynka była karmiona tylko mlekiem matki i winogronami. - Nikt nie chciał jej zrobić krzywdy. To wszystko z miłości, oni ją bardzo kochają - zapewnia dziadek. Matka sprzeciwiała się słodyczom, co dziadek tłumaczył jako troskę o zdrowie wnuczki.

Dziadek przyznaje, że nie zaniepokoił go stan wnuczki, myśląc, że to kwestia urody. - Helenka piła jeszcze tylko mleko matki, ale ja Magdzie mówiłem: "co to twoje mleko warte" - wspomina. Mimo to matka była nieugięta.