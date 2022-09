Panther KF51 – wyzwanie rzucone europejskiemu czołgowi przyszłości

Paolo Valpolini z serwisu EDR twierdzi, powołując się na źródła producenta, że w perspektywie Panther KF51 zostanie wyposażony w nowy, prawdopodobnie mocniejszy i mniej paliwożerny silnik. Dzisiaj pojazd zasilany jest dieslowskim silnikiem o mocy 1100 kilowatów. Obecny zasięg operacyjny to około 500 kilometrów. Producent zapewnia, że czołg jest w pełni zgodny z normą AMovP-4L, co ułatwi przewozy kolejną po terytoriach państw NATO i uprości procedury związane z przerzutem pojazdów na dalekie odległości. W odstępie kilku miesięcy jest to już druga ciekawa propozycja niemieckiego Rheinmetalla w zakresie pojazdów pancernych. W lutym pokazano demonstrator czołgu średniego na bazie wielozadaniowej platformy gąsienicowej Lynx KF41, którego masa może osiągać nawet 49 ton.