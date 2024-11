Zwęglone zwłoki kobiety. Zatrzymany składał intymne propozycje

Podejrzany nie przyznaje się do winy

Edwardowi B. prokurator przedstawił zarzut zabójstwa poprzez zadanie ofierze – Beacie C. (53 lata) – kliku ciosów w głowę bliżej nieustalonym przedmiotem oraz spowodowanie szeregu obrażeń, w tym otwartej rany w okolicy czołowej. To właśnie ona doprowadziła do wykrwawienia. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, a w złożonych wyjaśnieniach opisał przebieg feralnego dnia. Depozycje podejrzanego, w zestawieniu ze zgromadzonymi dowodami, zostały ocenione jako wyłącznie wyraz realizacji prawa do obrony.