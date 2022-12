Z "tulipanem" w ręce groził ekspedientce. Kobieta oddała mu wszystkie pieniądze

Zatrzymany to 32-letni mieszkaniec Łomży. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, miał 2 promile w organizmie. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu i następnego dnia usłyszał zarzut. Policjanci ustalili, że działał w warunkach recydywy. Za kradzież rozbójniczą kodeks karny przewiduję karę do 10 lat pozbawienia wolności, a w warunkach recydywy kara ta może zostać zwiększona o połowę. Wkrótce sąd zadecyduje czy mężczyzna trafi do aresztu.