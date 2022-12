O tej historii z Facebooka mówią tysiące. Taka jest prawdziwa wersja

"Piszę ten post ku przestrodze. Zapewne każdy z Was jeździ Uberem, ja do dnia wczorajszego również korzystałam z usług Ubera. Niestety doszło do dramatycznego zdarzenia. Mianowicie wczoraj (w sobotę - red.) w godzinach wieczornych 21 zamówiłam Ubera dla mojego Taty/ Kurs ze Zgorzały do Piaseczna samochodem toyota Prius nr rejestracyjne (...) kierowcą był oczywiście obcokrajowiec. W aplikacji pod imieniem (...). Zaatakował i ugodził nożem mojego ojca (70 lat). Tacie udało się uciec i ujść z życiem. Stracił dużo krwi, milimetry dzieliły ranę ciętą od tętnicy, po ucieczce zadzwonił do mnie o pomoc, wezwałam karetkę i na miejsce dotarł również patrol policji. Do dzisiaj nie odnaleziono kierowcy, jeśli ktokolwiek miałby jakieś informacje, bardzo proszę o kontakt" - napisała Katarzyna Kakiet.