Usłyszał kwotę mandatu, "zbladł i osunął się na ziemię"

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 23-letni kierujący na swoim koncie ma kilka wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości, a ostatnie pochodzi z zeszłego roku i kwalifikuje go do warunków recydywy, co wiąże się z podwojeniem kwoty mandatu do 3000 złotych. - Kiedy mężczyzna usłyszał jaki mandat jemu grozi zbladł i osunął się na ziemię - mówi Dorota Wiatr-Kurzawa z KMP w Radomiu.