Pościg za piratem drogowym zakończony dachowaniem

– Mundurowi dali kierowcy wyraźne sygnały do zatrzymania. Jednak nie reagował on na policyjne sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące niezwłoczne zatrzymanie się. Zignorował to polecenie i kontynuował jazdę. Nie stosował się do znaków drogowych, lekceważył sygnalizację świetlną – przekazała nadkom. Iwona Kaszewska oficer prasowy KPP w Bełchatowie.