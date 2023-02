Policjant, który zginął w wypadku pod Zawierciem miał dwa promile alkoholu w organizmie

Do tragedii doszło we wtorek, 31 stycznia około godz. 7 rano, na drodze powiatowej w rejonie miejscowości Jasieniec w powiecie zawierciańskim. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 28-letni sierżant Kamil Zasada, funkcjonariusz KPP w Zawierciu, wracając do domu z nocnej służby, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, w wyniku czego wypadł z drogi, a następnie uderzył w drzewo i dachował.