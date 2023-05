Pijana 12-latka weszła do zbiornika wodnego. Zziębnięte dziecko trafiło do szpitala

- Nad brzegiem policjanci zastali czworo nastolatków w wieku od 11 do 14 lat oraz przemoczoną i zziębniętą, lecz przytomną nastolatkę. Mundurowi natychmiast przenieśli ją do radiowozu, aby ją ogrzać, a także monitorowali jej stan zdrowia. Następnie dziewczynka pod opieką ratowników medycznych została przewieziona do szpitala na leczenie. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało – 1,4 promila alkoholu – przekazała małopolska policja.