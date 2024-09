Na rozpoczęcie roku przyszli z "kryształem". Odpowiedzą przed sądem rodzinnym

Policjanci apelują do rodziców o szczególną czujność i baczne obserwowanie swoich nastoletnich pociech. Czas spędzany poza domem, może stać się okazją do eksperymentowania przez młodzież z papierosami czy alkoholem, co w przypadku osoby do 18 roku życia stanowi przejaw demoralizacji, natomiast posiadanie narkotyków jest nie tylko przejawem demoralizacji, ale stanowi też czyn karalny.