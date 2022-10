Miniaturowe ludzkie mózgi wszczepione szczurom

Naukowcy chcieliby wykorzystać organoidy mózgu - maleńkie struktury przypominające mózg, które zachowują kluczowe cechy anatomiczne pełnowymiarowych organów, wyhodowane z ludzkich komórek macierzystych - do badania zaburzeń neurodegeneracyjnych i neuropsychiatrycznych występujących u ludzi. Jednak organoidy tylko do pewnego stopnia przypominają ludzkie mózgi. Nie wykształcają one naczyń krwionośnych, więc nie mogą otrzymywać składników odżywczych, przez co nie rozwijają się długo. Nie otrzymują też niezbędnej stymulacji do pełnego rozwoju. W mózgu ludzkiego niemowlęcia wzrost neuronów i rozwój połączeń z innymi neuronami opiera się częściowo na bodźcach płynących ze zmysłów.