Wybory w Brazylii szansą na uratowanie Amazonii. A jej istnienie jest kluczowe dla nas wszystkich

Dla Amazonii oznacza to nadzieję. Analiza naukowców na portalu Carbon Brief wykazała, że przegrana Bolsonaro może przynieść ograniczenie wylesiania Amazonii o 89 proc. do 2030 r. Polityka prezydenta elekta może doprowadzić do tego, że do końca dekady uda się uratować przed wycinką obszar 76 tys. km kw., co odpowiada niemal jednej czwartej powierzchni Polski.