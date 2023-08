Kompletnie pijana 29-latka dostarczała paczki

Niebezpieczna sytuacja na drodze krajowej numer 32 wstrząsnęła mieszkańcami Grodziska Wielkopolskiego w piątek, 4 sierpnia. Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietypowym zachowaniu kierowcy busa jednej z firm kurierskich, co doprowadziło do zatrzymania kompletnie pijanej 29-latki, która bezwiednie dostarczała paczki. W momencie kontroli, badanie wykazało niemal 3 promile alkoholu we krwi.