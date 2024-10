Coraz więcej przypadków grypy. A szczyt zachorowań dopiero przed nami

- Wiele osób młodych, zdrowych choruje podobnie do przeziębienia, czyli dwa-trzy dni gorszej formy, gorączka, bóle mięśniowe i raczej w większości przypadków choroba mija bez powikłań. Natomiast druga twarz grypy to osoby starsze, po 60. roku życia, często z chorobami towarzyszącymi. Dla tych osób grypa może być wstępem do dramatycznego pogorszenia stanu zdrowia, powodem nadkażeń bakteryjnych. Najbardziej niebezpieczne dla osób starszych jest bakteryjne zapalenie płuc, które rozwija się w konsekwencji grypy i jest najczęstszą przyczyną ostrych zgonów w sezonie jesienno-zimowym - ocenia dr n. med. Paweł Grzesiowski.