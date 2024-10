Uciekinierzy z Auschwitz. Wydostali się przez... Meksyk

Do trzech razy sztuka

To otworzyło drogę do ucieczki następnym więźniom. Ze schronu w Meksyku postanowili skorzystać Alfréd Wetzler i Walter Rosenberg (później zmienił imię i nazwisko na Rudolf Vrba) – dwóch Słowaków, którzy przeszli do historii dzięki raportowi o niemieckich zbrodniach w obozach koncentracyjnych, opublikowanemu po wydostaniu się na wolność. Informacje, które ujawnili, doprowadziły do zatrzymania transportów węgierskich Żydów do Auschwitz w lipcu 1944 roku. Tym samym ocalili przeszło 200 tysięcy ludzi.