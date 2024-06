Jedyna taka bitwa. Zrobili to Polacy

Mimo to w nocy z 17 na 18 lipca wszystko zmierzało już do pomyślnego końca dla Polaków i ich włoskich sojuszników. Niemcy wycofywali się w panice. Wielu wzięto do niewoli - brudnych, zarośniętych, w zniszczonych mundurach, głodnych. Część z nich miała zaledwie 18-20 lat. Zdarzali się wśród nich również Rosjanie i Ukraińcy, wcieleni do tzw. Ostbataillonów. Tych pierwszych martwiło tylko to, żeby przypadkiem… nie powrócić "na ojczyzny łono". Dariusz Kaliński w książce "Awanturnicy i bohaterowie" przywołuje słowa polskiego żołnierza, który eskortował jeńców: