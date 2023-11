Groźny wypadek na S-52. Zginął pracownik służby drogowej. Trwa śledztwo

Początkowo mowa była o dwóch osobach poszkodowanych, których stan jest poważny. Reanimowany był pracownik służby drogowej. Mimo wysiłku ratowników nie udało się go uratować. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiara to 49-letni mieszkaniec Brennej. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń, które byłyby groźne dla ich życia. Czynności na miejscu wypadku po godzinie 17.00 przejęła prokuratura. Konieczne było zgromadzenie szczegółowej dokumentacji zdjęciowej i przeprowadzenie pomiarów niezbędnych na późniejszym etapie śledztwa. Czynności trwały kilka godzin. Dopiero po ich zakończeniu do uprzątnięcia jezdni i wraków przystąpili pracownicy pomocy drogowej.