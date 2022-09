Czy jesteśmy tylko symulacją?

Cofnijmy się do początków hipotezy symulacji. Za jej twórcę uważa się szwedzkiego filozofa Nicka Bostroma, który to sformułował ją pierwszy raz w swoim artykule z 2003 r. Od tego czasu teoria zdobywa popularność i jest dyskutowana na wielu naukowych konferencjach oraz uznana za inspirującą nawet przez znane jednostki pochodzące z różnych gałęzi przemysłu. Elon Musk, założyciel Tesli i SpaceX, podczas wy­wiadu w czerwcu 2016 r. powiedział: "Szansa, że jest to podstawowa rzeczywistość jest jak 1 do miliarda" (ang. "There’s one in billions chance that this is base reality"). Można więc przypuszczać, że skoro ta teoria przyciąga aż tak duże grono zwolenników spośród profesjonalistów, to być może, odwołując się do autorytetów, nie jest absurdalne przekonanie, że jesteśmy częścią symulacji.