Talent dziecka. Jak go nie przegapić?

Ewa Drobek: – Nauczyciel powinien przygotowywać ucznia do życia, a nie tylko do matury lub innych egzaminów. Dawać przestrzeń do rozwoju i pogłębiania wiedzy w tych obszarach, które interesują ucznia. Pokazywać, jak się uczyć i jak odpoczywać, żeby móc utrzymać bardzo potrzebny balans. Ze swojego doświadczenia wiem, że słowa nie wystarczą. Liczą się tutaj czyny. Wiarygodność, autentyczność nauczyciela. To, co mówimy i to, jak działamy, musi być spójne. Dla mnie ważne jest również włączenie rodziców w życie szkoły. Ich pomoc w wychowaniu jest kluczowa. A z rodzicem grającym do jednej bramki z wychowawcą, szansa na rozwijanie kompetencji i pasji ucznia jest dużo większa.