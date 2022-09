Rzucił się na trumnę królowej. Incydent w Londynie

Pogrzeb Elżbiety II. Incydent w Londynie

To pierwszy incydent, do którego doszło w Westminster Hall, gdzie od środowego popołudnia trumna z ciałem Elżbiety II wystawiona jest na widok publiczny. Przez salę znajdującą się w Pałacu Westminsterskim, obok ustawionej na katafalku trumny, może przejść, aby oddać hołd, każdy, ale trzeba najpierw odstać kilkanaście godzin w kolejce do wejścia. Według planu trumna ma tam pozostać do poniedziałku rano, czyli do dnia pogrzebu.