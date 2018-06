Rzeź w trawie. Rolniku, sprawdź, co kosisz!

Co roku przez nieuwagę przy koszeniu traw giną dziesiątki tysięcy małych saren. Do trzeciego tygodnia życia, w sytuacji zagrożenia, ich strategią obronną jest bezruch. W zetknięciu z ostrzami kosiarki nie przynosi ona rezultatu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mała sarna w starciu z ostrzami kosiarki nie ma żadnych szans (Agencja Gazeta, Fot: jarosław kubalski)

Niemcy policzyli, że w ich kraju w ten sposób ginie co roku około 100 tys. sarniąt. U nas podobnych statystyk się nie prowadzi, ale skala może być równie porażająca. Ogromna część okaleczonych zwierząt zdycha w męczarniach, inne trafiają do lecznic dla zwierząt. Z uciętą kończyną, uchem, czy uszkodzonym pyskiem. Często jedynym wyjściem jest uśpienie.

"To jest wieś, tak na wsi było i tak będzie" - to stwierdzenie, które Jacek Wąsiński słyszy od rolników nader często. To założyciel Leśnego Pogotowia, które działa przy Nadleśnictwie Katowice. Zajmuje się pomocą dla poszkodowanych dzikich zwierząt. I z takim stwierdzeniem zdecydowanie się nie zgadza. - Kiedyś, przy sianokosach, przez łąkę szła grupa ludzi. Owszem, i wtedy zdarzały się takie sytuacje, ale jednak częściej się zdarzało, że takie zwierzę się przenosiło czy omijało - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Rolniku! Sprawdź, co kosisz

Tylko we wtorek odebrał trzy telefony o zmasakrowanych koźlętach (młode sarny). Jedno miało ucięte ucho, drugie nogę. Trzecie - wszystkie cztery nogi. - A i tak o większości przypadków nie wiemy. Najczęściej rolnicy po prostu zostawiają, albo wyrzucają to, co skosili, do rowu. O ile nie zostanie przemielone - mówi z goryczą. Sarny do trzeciego tygodnia życia w sytuacji zagrożenia nie uciekają. Ich strategią obronną jest bezruch. Jednak nawet przywarcie do ziemi w zetknięciu z ostrzami kosiarki nie przynosi rezultatu.

Ale tak się dziać nie musi. Wystarczy jedna osoba idąca przed kosiarką. Odgarniająca trawę kijem, sprawdzając, czy nie kryje się w niej młoda sarna. Jeśli łąka jest duża, świetnie sprawdzi się pies. Dobrze ułożony sarny nie ugryzie, w razie czego można mu też dla pewności założyć kaganiec. Coraz częściej do sprawdzenia łąki przed wykoszeniem używa się też dronów z kamerką. W dzisiejszych czasach trudno o osobę, która nie ma wśród znajomych osoby skłonnej pożyczyć urządzenie do tego celu.

"Szanujesz cudzą pracę? To szanuj robotę Pana Boga!"

- To też kwestia etyki. Nie rozumiem, jak osoby, które chodzą co niedzielę do kościoła, mogą traktować zwierzęta jak przedmiot czy kawałek mięsa - mówi Jacek Wąsiński. Założyciel Pogotowia próbuje przekonywać rolników, by nie byli obojętni na to, co dzieje się z sarnami. - Większość z nas jest tak wychowana, by szanować cudzą pracę. Szanuj więc, człowieku, robotę Pana Boga! Bo on nie po to tę sarnę stworzył, żebyś ty ją niszczył. Ona też czuje i ma prawo żyć - przekonuje.

Zobacz także: "Tłit": Joanna Kluzik-Rostkowska o romansie Stanisława Pięty

W ośrodku założonym przez Wąsińskiego zwierzęta dochodzą do siebie. Większość z nich tam zostaje, ale niektóre mogą wrócić na wolność. Tak jak sarenka, której dzisiaj weterynarz przyszył ucho. Wszyscy mogą dołożyć swoją cegielkę do tego, by "pacjentów" miał jak najmniej.